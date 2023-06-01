【王座 -The Thrones of Justice and Evil-】 発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2026年5月下旬 価格：1回400円 サイズ：約120mm

タカラトミーアーツより、5月下旬に発売されるガチャの「王座 -The Thrones of Justice and Evil-」。こちらは、映画や漫画、アニメなどファンタジー系の作品に登場しそうな王座を様々なスタイルで再現したアイテムだ。

大きさは全高約120mmなので、アクションフィギュアなどを座らせておくのにちょうどいいサイズ感になっている。今回は4種類の通常バージョンに加えて、座面と背もたれ部分が豪華になったレアバージョンを加えた全8種類がラインナップされている。

The Thrones

今回の「王座 -The Thrones of Justice and Evil-」だが、商品名にもあるようにレアバージョンとは別に「Justice」（正義バージョン）と「Evil」（悪バージョン）に分類されている。こちらの「The Thrones」は前者のほうだ。

まさに王座といった見た目だ

座面と背もたれ以外は同色だ

こちらは背面側

こんな椅子に座ってみたい

王座の大きな特徴のひとつが、細部にまでこだわった装飾だ。こちらの椅子も王にふさわしいデザインに仕上げられている。ちなみに、ガチャとしてはそれぞれのパーツはバラバラな状態でカプセルに入っているので、まずはそちらを組み立てるところから始めよう。

背もたれ部分の装飾も素晴らしい

派手なデザインも王座の特徴だ

The Thrones EX

いわゆる「The Thrones」のレアバージョンが、こちらの「The Thrones EX」だ。全体的に同じような色合いと見た目になっているのだが、座面と背もたれ部分に関しては全く異なる質感になっている。簡単にいうと、通常版ではプラスチックのような質感だった座面と背もたれが、こちらでは静電植毛（フロッキー）仕上げになっている。

こちらが「The Thrones EX」だ

横からの見た目は大きく変わらない

背面はスッキリしている

少しだけ落ち着いた色合いに見える

たとえ同じデザインとカラーリングであったとしても、一部の素材が異なるだけでより高級感が出ているように見えるのは面白い。実際にこんな家具があったとして、並べて置かれていたらこちらを選んでしまいそうである。

背もたれの素材感の違いがわかる

座面も高級な素材になっている

The Princess Thrones

王の椅子と対になるのにふさわしい、プリンセスのための王座がこちらの「The Princess Thrones」だ。男性向けのカラーリングとは異なり、全体的にピンク系統で統一されており、ファンシーな色合いになっているところがかわいらしい。

ピンクの王座とは珍しい

こんな家具があったらほしくなるかも

こちらは背面側だ

お人形ごっこのセットとしても使えそうだ

椅子全体としては淡い色合いになっているのだが、座面と背もたれ部分は少し濃いピンク色になっているのがアクセントとなっている。座面はそれほど高くなさそうだが、背もたれ部分が縦長になっている分、ゆったりと座れそうだ。

背もたれ部分の内側は濃いピンクに染められている

座り心地は良さそうだ

The Princess Thrones EX

こちらの「The Princess Thrones EX」は、プリンセスの王座のレアバージョンである。デザインはまったく同じだが、背もたれ部分と座面は静電植毛仕上げで、若干マットな見た目になっている。明るさが少し抑えられている分、落ち着いた雰囲気だ。

こちらが「The Princess Thrones EX」だ

王座をいろいろな角度から見るのは面白い

本物の王座の背面側はどうなっているのだろうか

プリンセスにぴったりの王座だ

これは組み立て時のアドバイスだが、バラバラになっているパーツをはめ込んでいく順番は背もたれ部分からにするのがベストだ。というのも、パーツの一部が組み合わさるような構造になっているので、後からだと少々手間取ってしまうことがある。

同じ色合いの豪華バージョンが用意されているのも、今回のガチャの特徴だ

見た目だけではなく、手触りも異なっている

The Evil Thrones

ここまで紹介してきたのは、正義バージョンの王座だ。ここから先は全て悪バージョンのアイテムたちである。この「The Evil Thrones」は翻訳すると、悪の王座ということになる。

一体どんな人物が座る椅子なのだろうか

禍々しいカラーリングが特徴だ

背面から見たシルエットも悪っぽい

なぜか惹かれてしまうカッコ良さがある

悪バージョンの王座はいろいろと見どころも多い。まず背もたれ部分だが、こちらの上部はまさに悪魔のツノが生えたような形の装飾が施されている。また、手すり部分にもドクロをかたどった飾りが付けられているなど、悪者らしいデザインが採用されている。

悪者の王座らしい見た目だ

手すり部分にドクロが付けられている

The Evil Thrones EX

こちらの「The Evil Thrones EX」は、悪の王座のレアバージョンである。基本的なデザインやカラーリングは通常版と同じだが、背もたれ部分と座面が静電植毛仕上げになっているため、より重厚感のある見た目になっているのが特徴だ。

こちらが「The Evil Thrones EX」だ

横から見るとツノのような装飾が目立つ

背面側から見ても存在感は抜群だ

いかにも悪の支配者が座っていそうだ

ツヤ感のあるメタリックな紫色のフレームと、マットな質感の座面の組み合わせが素晴らしい。通常版でも十分に悪役感は出ているが、こちらの「EX」ではそこに高級感が加わっている印象だ。たとえば、魔王やラスボス系のフィギュアを座らせるとしたら、こちらを選びたくなる人も多いのではないだろうか。

背もたれ部分は質感の違いがわかりやすい

座面もフロッキー仕上げだ

The Evil Princess Thrones

悪のプリンセスのための王座といった雰囲気なのが、こちらの「The Evil Princess Thrones」だ。先ほど紹介した「The Princess Thrones」と同じプリンセス系ではあるものの、こちらはかなりダーク寄りな印象である。

こちらが「The Evil Princess Thrones」だ

悪バージョンでありながら、キュートな色合いになっている

デザイン的には「The Evil Thrones」シリーズと同じだ

この椅子に座る人物を想像するのも楽しい

フレーム部分はピンク系のカラーでまとめられているが、全体的には悪を意識したような装飾になっている。怖さのあるデザインに派手なピンク色が合わさり、どこか小悪魔的な雰囲気があるのが面白いポイントだ。

手すり部分のドクロもかわいらしく見える

プリンセス用ながらしっかり悪の王座だ

The Evil Princess Thrones EX

最後に紹介するのが、「The Evil Princess Thrones EX」である。こちらも通常版と同じデザインながら、座面と背もたれ部分が静電植毛仕上げになったレアバージョンだ。ピンク系のフレームと濃い色合いの座面が組み合わさることで、通常版以上にメリハリのある見た目になっている。

こちらが「The Evil Princess Thrones EX」だ

横から見ても存在感のあるデザインだ

背面側は装飾を抑えた仕上がりになっている

背もたれ部分はマットな見た目だ

通常版の時点でも個性的なカラーリングだったが、「EX」では座面の質感が変わることで、より特別感が増している。かわいらしさと禍々しさが同居したデザインなので、ダークファンタジー系のフィギュアにはもちろん似合うのだが、あえて真逆の明るいキャラクターを座らせてみるのも面白そうだ。

背もたれ部分の質感にも注目したい

座面の仕上げによって高級感が増している

こちらでご紹介してきた「王座 -The Thrones of Justice and Evil-」は、5月下旬から順次発売される予定だ。さすがに8種類もあると全部集めるのは大変だが、どれが手に入っても満足のいく仕上がりになっている。いずれにせよ気になる人は、見かけたときにゲットしておこう！

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