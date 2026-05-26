不二家は、サンリオの人気イベント「サンリオフェス 2026」とのコラボ商品「SANRIO FES milkyサンデー」を、ペコちゃんmilkyドーナツ MARK ISみなとみらい店と横浜ワールドポーターズ店の2店舗限定で5月25日から発売する。30周年を迎えたポムポムプリンとのコラボ商品も6月1日から発売する。

不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」では、サンリオが6月27日・28日に横浜・みなとみらいで開催する人気イベント「サンリオフェス 2026」とコラボレーションした商品を、横浜のMARK ISみなとみらい店、横浜ワールドポーターズ店の2店舗限定で発売する。

さらに、今年に30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーション商品を、一部店舗および不二家洋菓子店のネット予約限定で発売する。サンリオキャラクターズのかわいらしさが詰まった、この機会だけの特別なコラボレーションをぜひ楽しんでほしい考え。



「SANRIO FES milkyサンデー」

「SANRIO FES milkyサンデー」は、サンリオキャラクターズをイメージしたぷるぷる食感のゼリーやプリンに、一部店舗のみで販売中の、コク深く濃厚な味わいに仕上げた「プレミアムmilkyソフトクリーム」をあわせ、チョコアタッチメントを飾った。サンリオキャラクターズの世界観を表現した、見た目もかわいらしいサンデーは写真映え間違いなしだという。

不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」と、ミルキーをイメージしたスイーツを多数取り揃えたカフェ業態「ペコちゃんmilkyタイム」では、今年に30周年を迎えたポムポムプリンとのコラボレーション商品を発売する。



「ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ」

「ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ」は、ふわもち食感に仕上げたドーナツの中にプリン風クリームとカラメルクリームの2種のクリームを詰めた。プリン風クリームのやさしい甘さとカラメルクリームのほろ苦さが同時に味わえる、満足感のあるドーナツになっている。



「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」

「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」は、ポムポムプリン30周年をタルトでお祝い。プリン風クリームとカスタードムースでできたポムポムプリンのかわいいタルトになっている。ポムポムプリンのトレードマークであるこげ茶色のベレー帽はマカロンコックで作った。食べるのがもったいない、かわいいタルトで30周年をお祝いする。ポムポムプリンとペコちゃんのかわいいアクリルチャームがついてくる。なお、マカロンコックは別添となる。

「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」は、不二家洋菓子店ネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」で取り扱う。宅配の場合は別途送料一律1100円（税込）となる。

［小売価格］

SANRIO FES milkyサンデー：600円

ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ：286円

ポムっと一息♪なかよしプリンタルト：3900円

（すべて税込）

［発売日］

SANRIO FES milkyサンデー：5月25日（月）

ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ：6月1日（月）

ポムっと一息♪なかよしプリンタルト：6月1日（月）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp

サンリオ＝https://corporate.sanrio.co.jp