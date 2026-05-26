プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助監督が26日に辞任を申し入れ、球団はこれを受理した。阿部監督は25日、東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後釈放されていた。26日に会見を行った阿部監督は「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます」と述べると、大粒の涙を流した。

【映像】言葉を詰まらせながら説明する阿部監督（実際の様子）

会見冒頭、阿部監督は「このような形で皆様に謝罪できること、感謝しております。本当に申し訳ありませんでした」と頭を下げ、「娘も高校3年生という年頃な子ですので、どうか皆様、温かく見守っていただければ幸いです」とも述べた

その後、代理人弁護士が娘から預かった手紙を読み上げ、報道やSNSで広まった情報について「事実と異なる点がある」と説明。既に阿部監督とは「既に仲直りをした」ほか、「暴力に関しましては、殴る・蹴るなどといった事実はございませんでした」とした。

その後、報道陣からの質問に応じた阿部監督は、辞任を申し出たことについて「今朝、山口オーナーにお会いして受理していただきました」と説明。また、今日からチームがセ・パ交流戦に入るというタイミングで、チームへの思いを問われると「すいません…。こういう形で去るということは、本当にご迷惑をかけているなと思います」と述べ、涙した。

また、橋上秀樹監督代行らと会話したかという問いには「橋上さんとは話をしたんですけど、もうなんて言っていいかわからなかったので…。ごめんなさい」と述べるに留まった。

（ABEMA NEWS）

