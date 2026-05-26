SEVENTEEN（セブンティーン）が、日本で開いたファンミーティングを韓国メディアが特集した。

23日と24日に2日間、京セラドーム大阪で「SEVENTEEN 2026 JAPAN FAN MEENTING YAKUSOKU」を開催し、8万人を集めた。

13日と14日には東京ドームで超満員の同イベントを開き、大きな反響を得ている。韓国のテレビ局JTBCは「永遠を約束したSEVENTEEN…18万人の日本CARAT（カラット＝公式ファン名）との息もぴったり」のタイトルで、4日間の日本公演詳細をリポートした。

4日間ともにチケットは売り切れた。同メディアは「会場に足を運べなかったファンは、ライブビューイングとオンラインライブストリーミングで参加した。東京公演は、日本はもちろん、韓国、マレーシア、インドネシアなどアジア主要地域の120館以上の劇場で生中継された。大阪公演のオンラインライブストリーミングには、韓国、米国、中国、シンガポール、カナダなど73カ国と地域のCARATが集まった」と報じた。

SEVENTEENは、ファンミーティング最終日の終盤、舞台上で「CARATと一緒なら何でも成し遂げられると思いました。みなさんに会えない時でも、私たちは常に成長しています。メンバーそれぞれがさまざまな方法でみなさんに会うために多くの活動を準備しています。13人全員で誰よりもかっこいい姿で、また戻ってきます」と、再び日本でコンサートを開くことを約束した。