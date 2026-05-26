【巨人】阿部慎之助監督逮捕に韓国も衝撃「日本大騒ぎ」「“読売の象徴”が…」娘への暴行容疑に驚き隠せず

文字通り衝撃的な知らせだ。巨人の阿部慎之助監督が娘に暴行した疑いで警察に現行犯逮捕されたニュースは、韓国でも各メディアを通じて広く報じられている。

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阿部監督は5月25日夜、東京都渋谷区の自宅で18歳の長女に暴行を加えたとして警視庁渋谷署に現行犯逮捕された。

複数の日本メディアが報じたところによると、長女が「父親に殴られた」と児童相談所に通報したことで、児童相談所から110番通報がなされたという。阿部監督は、長女と15歳の次女の喧嘩を止めようとして暴行に及んだとみられている。

警視庁がアルコール検査を実施したところ、阿部監督の呼気からアルコールが検出されたという。阿部監督は26日午前0時過ぎに釈放された。長女に怪我はないという。

巨人はもちろんのこと、日本球界が交流戦の開幕目前に衝撃に包まれた。シーズン中に現役の監督が暴行で現行犯逮捕されるのは極めて異例の事態だからだ。

阿部慎之助監督（右／写真提供＝OSEN）

球団は素早く事態の収拾に乗り出した。

巨人は本日（26日）、本拠地・東京ドームでソフトバンク相手に交流戦初戦を戦う。球団は阿部監督の逮捕を受け、26日のソフトバンク戦は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行として指揮を執ることを決定した。

国松徹代表取締役社長は球団を通じて、「暴力は決して許されることではなく、今回の事態を非常に重く受け止めている。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に深くお詫び申し上げる」と公式見解を述べた。また、「阿部監督については辞任を含め、処分を検討する」と言及した。

阿部監督は現役時代、2000年ドラフト1位で巨人に入団し、2019年まで巨人一筋で活躍した。通算2282試合に出場し、打率0.284、2132安打、406本塁打、1285打点、996得点を記録した。

引退後は巨人で指導者の道を歩み始め、2024年シーズンから一軍監督に就任。今季からは現役時代の同僚だったイ・スンヨプ氏が一軍打撃コーチに就任し、阿部監督を補佐していた。

韓国でも阿部監督の存在は広く知られており、今回の逮捕を受けて「“読売の象徴”阿部監督、娘暴行容疑で逮捕の波紋」（一般紙『ハンギョレ新聞』）、「“イ・スンヨプの親友”阿部監督、娘への暴行で緊急逮捕」（ネットメディア『デイリーアン』）、「未成年の娘を暴行した有名野球監督、現行犯逮捕…日本大騒ぎ」（経済メディア『マネートゥデイ』）、「阿部監督、娘への暴行容疑で逮捕…喧嘩を止めようとしてカッとなった」（スポーツ紙『イルガン・スポーツ』）など各メディアが大きく取り上げていた。