5月25日、都内・神田明神ホールで『第93回 日本ダービー』PR発表会が開催され、JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛、竹内涼真、JRA騎手の武豊、坂井瑠星が登壇した。

イベント終盤では、武豊騎手、坂井瑠星騎手が日本ダービーへ向けた思いを語った。

今年の日本ダービー当日に29歳の誕生日を迎える坂井瑠星騎手は、「その日で29歳になります」と報告。今年はジャスティンビスタに騎乗予定で、「ダービー3着、2着と来ているので…その次は1着なんです」と笑顔を見せたが、武豊騎手からはすかさず「そんな甘くないです」とツッコミが入り、会場を和ませた。

(左から)武豊騎手、竹内涼真、見上愛、坂井瑠星騎手 (C)Hiroki Homma

イベントの最後に坂井騎手は、「海外では勝たせていただきましたけど、日本ダービーはまだ勝っていないので、皆さんの応援を力にして頑張りたい」と力強く意気込みを語った。

一方、今年はゴーイントゥスカイに騎乗予定の武豊騎手は、「いよいよダービーなんですよ、今年も」と独特の高揚感を口にし、「競馬関係者全員の目標であり夢であるレース」とコメント。

さらに、「6回勝ちましたけど、何回勝ってもまた勝ちたいと思いますし、7勝目目指して頑張ります」と語り、“ダービージョッキー”としての特別な思いをにじませていた。

「第93回 日本ダービー」は5月31日（日）、東京競馬場で開催。注目の発走は15時40分。