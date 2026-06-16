フリーアナウンサー有働由美子が16日までにインスタグラムを更新。アレルギーによる発疹で身体中が腫れる症状に見舞われたことを報告し、フォロワーにも注意を呼びかけた。有働は「先日、疲労と二日酔いで食べた何かのアレルギーが出て身体中パンパンに腫れました」と報告し、発疹で赤く腫れた腕の写真を公開。「暑い時の飲酒はいつも以上に水分摂取に気をつけてください（説得力ねえ。。。）」と自戒を込めて注意喚起を行った。