後半39分に途中出場サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。後半43分、日本の2点目で一瞬映った21歳が話題となっている。塩貝健人は1-2と劣勢の後半39分に途中出場。後半43分、鎌田大地の同点ゴールの場面では、オランダ選手をブロックする献身を見せていた。視聴者は、このシーンで映った塩貝のわずかな動き