職場やママ友関係などのお付き合いで、みなさんはご自身や家族のこと、どれぐらい周囲に話していますか？正直なところ、できればあまり話したくないことでもしつこく聞かれることもありますよね……。『聞かれることにその都度「非公開です（にっこり）」で済ませていたら「秘密主義だね。別に答えてもいいのに」と言われた。みんなは聞かれたら答えるの？』これだけはっきり拒否を表明できれば、しつこく聞いてこられることもな