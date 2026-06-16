【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、オランダ戦（２△２）から一夜明け、合宿地のナッシュビルで２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦に向けた調整を開始した。＊＊＊この日は帯同しているＵ―１９日本代表と非公開で練習試合を行った。オランダ戦で先発した１１人は、宿舎でのリカバリーとなった。左膝を痛めてオランダ戦を途中交代し、試合後には車椅子での