「みんなの75点よりも誰かの120点」をテーマにドン・キホーテが展開している「偏愛メシ」シリーズ。定期的に紹介している本シリーズですが、6月15日には過去イチと表しても過言ではない新作が登場。しかも同時に2つも。ドンキが贈る狂気の偏愛を、早速摂取してみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■キャラメルのおにぎり？この組み合わせは理解が追いつかなさすぎるこのほど発売された偏愛メシの