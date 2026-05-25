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【意外と知らない】払い続けた年金が0円になる！？絶対に避けたい「掛け捨て」になる3つの危険なパターン

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教員FPの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」で「【衝撃の事実】払い続けた年金が消える3大パターン／1円も受け取れない人の共通点と今すぐの回避策」と題した動画を公開した。動画では、長年払い続けた年金が「掛け捨て」になり、1円も受け取れなくなる3つの危険なパターンとその回避策について解説している。



秋山氏はまず、年金が消える1つ目のパターンとして「高収入で働く」ケースを挙げる。給料と年金の合計が月65万円を超えると年金がカットされる仕組みについて説明し、給料の計算には「ボーナスも含む」という見落としがちな注意点を指摘した。万が一超えそうな場合は、厚生年金だけを繰り下げる手段で回避できるとアドバイスを送っている。



2つ目のパターンは「親がいない単身の方」である。秋山氏は、本人が亡くなった際に支給される遺族年金は、子や配偶者、父母、孫、祖父母といった「縦の繋がり」がある親族しか受け取れないと解説する。そのため、該当する親族が誰もいない単身者の場合、長年納めた厚生年金であっても遺族年金は誰にも支払われず、掛け捨てになってしまうと警鐘を鳴らした。



3つ目のパターンとして「年金加入が10年未満」のケースを挙げた。国民年金の支払いを未納のまま放置していると、受給資格を満たさず0円になってしまう危険性を指摘。払えない場合は放置せず、「免除申請」を行う手続きが期間としてカウントされるため重要だと説いている。



動画の最後で秋山氏は、年金制度には助け合いの精神があるとしつつも、損を避けるためには制度の仕組みを正しく理解する重要性を強調。自身の記録を「ねんきんネット」で確認するなど、今すぐできる防衛策を提示し、視聴者へ自らのお金を守るよう促した。