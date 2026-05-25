ナイアガラ・レコード設立50周年記念コンサートBlu-ray発売記念『鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9』より「君は天然色」ライブ映像公開
ナイアガラ・レコードの設立50周年を記念して、2025年に開催されたプレミアムコンサートのBlu-ray『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live & 鈴木茂☆大滝詠一を唄う!! Vol.9』が、6月10日にリリース。このたび、本作に収録される「君は天然色」の貴重なライブ映像が公開された。
■「君は天然色」の貴重なライブ映像
伝説のグループ「はっぴいえんど」（細野晴臣・大瀧詠一・松本隆・鈴木茂）解散直後に設立されたレーベル「ナイアガラ・レコード」。
「君は天然色」は、本Blu-rayのDisc-2「鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9」～ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル～に収録（2025年7月13日に渋谷・さくらホールにて収録）。
ライブのメンバーは、鈴木茂（Vo＆Gu）、井上鑑（P＆Key）、上原“ユカリ”裕（Dr）、長岡道夫（Ba）、外崎銀河（Key）、田中拡邦（Vo＆Gu）他。「君は天然色」のボーカルは、田中拡邦が担当している。
なお、6月1日と6月2日に東京・大阪・名古屋でライブ・フィルム上映イベントが開催。6月2日の東京会場には鈴木茂がトークゲストとして登壇する。詳細は、大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年記念サイトまで。
■リリース情報
2026.06.10 ON SALE
Blu-ray『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live & 鈴木茂☆大滝詠一を唄う!! Vol.9』
■関連リンク
大滝詠一 OFFICIAL SITE
http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/
大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年記念サイト
https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/NIAGARA50th/