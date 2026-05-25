日本代表が始動！ 緊急招集の吉田麻也、中村俊輔コーチの姿も…鎖骨骨折の鈴木唯人は対人のみ回避で全体練習に参加

日本代表が始動！ 緊急招集の吉田麻也、中村俊輔コーチの姿も…鎖骨骨折の鈴木唯人は対人のみ回避で全体練習に参加