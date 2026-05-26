この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

決算から読み解く100円ショップの真実。セリアがダイソーやキャンドゥに勝る「徹底した直営店主義」の仕組み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ」が「【百均大手3社】なぜセリアだけこんなに儲かるのか？ダイソー・キャンドゥと決算比較」を公開した。100円ショップ大手3社の決算情報を基に、セリアが他社を凌ぐ高収益を誇る理由を解き明かしている。



動画ではまず、売上高や店舗数においてダイソーが業界を牽引している現状を紹介。一方で、営業利益率に目を向けると、キャンドゥが1.0%であるのに対し、セリアは7.1%と高い数値を記録している点に注目した。



なぜセリアはこれほどの高収益を生み出せるのか。解説では3つの理由が提示される。第一に「徹底した直営店主義」である。フランチャイズ展開を行うキャンドゥとは異なり、セリアは総店舗数の98.3%を直営店が占める。これにより、店舗の売上が直接自社の利益につながる構造を確立している。第二に、リアルタイムPOSシステムを中核とした「徹底したデータ経営」を挙げた。毎月500から700アイテムもの新商品を入れ替えながらも、システムによる自動管理で効率化を図っている。



そして最大のポイントとして「100円への徹底したこだわり」が提示される。他社が300円や500円といった高価格帯商品の展開を進める中、セリアは100円商品に特化し続けている。これは競合が別路線へ進んだ後に残る需要を独占する「残存者利益」を狙う強かな戦略であるという。



終盤では、キャンドゥが赤字となった背景についても分析。インフレや円安によるコスト増に加え、不採算店舗を整理する「痛みを伴う改革」が響いたと指摘する。しかし、親会社であるイオングループの強固な基盤に支えられているため、単独の財務数値以上に経営は安定していると付け加えた。



身近な100円ショップの裏側には、各社が生き残りを懸けた緻密な経営戦略が隠されている。決算書から読み解く各社の意外な違いは、普段の買い物の見方を大きく変える知識となるだろう。