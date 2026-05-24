清水、早い時間帯にアクシデント…主力MF宇野禅斗が無念の負傷交代。タックルを受け、右足首を押さえて担架でピッチを後に

清水、早い時間帯にアクシデント…主力MF宇野禅斗が無念の負傷交代。タックルを受け、右足首を押さえて担架でピッチを後に