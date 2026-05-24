【USJ裏話】なんとポップコーンをカクテル化 パーク開業25周年×サントリー「翠」に込められた想い
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、開業25周年の特別だらけの“祭り”を開催中。その中でも注目を集めている、期間限定の“食べ歩き”フードの知られざる裏話が、明らかになった。
【写真多数】USJ、25周年で“やりすぎ”…話題のフードの数々
USJは、今年3月31日にパーク開業25周年を迎え、「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、特別な体験を届けている。食べ歩きフードは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボレーションし、やりすぎ感すらある“本気パロディー”メニューがそろう。
『25周年カクテル〜ポップコーンフレーバー？〜』は、なんとUSJのイメージやポップコーンがカクテル化された。
商品化に至るまでに、細かなコンセプトがあった。ヨーグルトには、たくさんのアトラクション、パレード、クルーやエンターテイナー、パークを楽しむたびに思い出が色に染まっていくイメージが表現されたという。
さらに、カラフルなポップコーンを加えることで、何度行っても期待値を超えるUSJのような意外性を演出。サントリーのジャパニーズクラフトジン「翠」を使い、低アルコールでチャレンジしやすいカクテルとなっている。
■『25周年カクテル〜ポップコーンフレーバー？〜』
販売場所：パークサイド・グリル
950円（店内）、900円（テイクアウト）
【写真多数】USJ、25周年で“やりすぎ”…話題のフードの数々
USJは、今年3月31日にパーク開業25周年を迎え、「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、特別な体験を届けている。食べ歩きフードは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボレーションし、やりすぎ感すらある“本気パロディー”メニューがそろう。
商品化に至るまでに、細かなコンセプトがあった。ヨーグルトには、たくさんのアトラクション、パレード、クルーやエンターテイナー、パークを楽しむたびに思い出が色に染まっていくイメージが表現されたという。
さらに、カラフルなポップコーンを加えることで、何度行っても期待値を超えるUSJのような意外性を演出。サントリーのジャパニーズクラフトジン「翠」を使い、低アルコールでチャレンジしやすいカクテルとなっている。
■『25周年カクテル〜ポップコーンフレーバー？〜』
販売場所：パークサイド・グリル
950円（店内）、900円（テイクアウト）