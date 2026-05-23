5月26日にボートレース浜名湖で開幕する「SGボートレースオールスター」のイベントゲストが話題になっている。

【写真】懐かしすぎる！'89年、デビュー前のSMAPには当時15歳の森且行の姿も

ジーコが起用された理由は

《謎メンバー》

5月21日、あるXユーザーがこう投稿。添えられていた画像には、サッカー元日本代表監督のジーコやピエール瀧、オートレーサーで元SMAPの森且行、トレンディエンジェル、演歌歌手の徳永ゆうき、元大阪府知事の橋下徹の名前と写真が。

ボートレース最高峰のレースであるSG（スペシャルグレード）には毎回豪華ゲストが来場するものの、統一感のなさすぎるメンバーが話題になり、22日現在この投稿は162万回表示。いいね数も2.6万を超えるほど反響を呼ぶことに。

《ただジャンルがバラバラなだけじゃなくて、ちゃんと各ジャンルでの大物なのがいいですね》

《駅で広告見て笑っちゃったw》

《橋下仕事選べよ》

と、さまざまな声が。一見、起用された理由が不明なジャンルがバラバラなゲストについて、スポーツ紙の記者はこう解説する。

「レース場のある静岡県湖西市は日系ブラジル人が多く住む地域。ボートレース浜名湖（以下、BR浜名湖）で直前に開催されていたレースは『日伯友好記念 ブラジル杯』で、『ボートレースオールスター』（以下、オールスター）のオープニングセレモニーではサンバショーが披露されます。ブラジル出身のジーコさんが起用されたのはそういう経緯でしょう」

ピエール瀧も静岡県出身のため、縁がある。

「森さんはボートレース好きとして知られているのに加えて近くには浜松オートレースもあるため、オートファンも呼び込みたいという狙いが感じられますね。徳永さんもよくボート場のイベントや配信によく出演されています。

BR浜名湖のレース配信には吉本のボート好き芸人がレギュラーで出演していて、『オールスター』期間中もブラックマヨネーズの吉田敬さん、バッテリィズのエースさんなど人気吉本芸人が連日出演します。その流れでステージゲストにも吉本所属であるトレンディエンジェルがブッキングされたのでは」（前出・スポーツ紙記者）

しかしこのスポーツ記者も「橋下徹さんだけ理由がわからない」と苦笑する。

「橋下さんが登場するのは最終日ですが、通常はCMに出演するイメージキャラクターの俳優たちが起用され、表彰式で優勝選手に花束を渡すまでがセットになっています。でも今回、イメージキャラクターの1人である細田佳央太さんが登場するのは5日目。

最終日はほかにめぼしいイベントゲストがいないため、表彰式のプレゼンターも橋下さんが務めるのか、配信ゲストのブラックマヨネーズ吉田さんになるのか気になりますね（笑）」

2025年度の総売上は過去最高となる2兆6658億円を記録したボートレース。人気選手たちによる熱いレースとSNSで大バズりしたゲスト効果で、例年以上に盛り上がること間違いなし？