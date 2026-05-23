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「先生！なんで連絡ないんだ？」モスクワのホテルに鈴木宗男議員を訪ねたハリウッドスター

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ムネオハウス【鈴木宗男公式チャンネル】」が、「【国交正常化から70年】日露関係は動くのか？宗男氏ロシア訪問の舞台裏」と題した動画を公開した。自民党参議院議員の鈴木宗男氏が、ゴールデンウィーク中のロシア・モスクワ訪問について報告し、「日本側が希望すれば断ることはない」というロシア側からの日露外相会談への前向きなメッセージを明かした。



動画の冒頭、鈴木氏は5月3日から6日にかけてモスクワを訪問し、ルデンコ外務次官らと会談したことを報告。中断している日露政府間交渉の再開を働きかけた結果、ルデンコ氏からASEAN外相会合の際に日露外相会談に応じる用意があるとの言質を引き出したという。



鈴木氏は訪露前後に、高市早苗氏や茂木敏充氏にも根回しを実施。特に茂木氏とラブロフ外相について「お互い酒飲みで、五分の勝負ができる」と語り、茂木氏にも外相会談に意欲があると明かした。



話題はロシア滞在中の過ごし方へ。「ボルシチが一番好き」と笑顔を見せつつ、時間があれば必ずホテルのジムで運動すると語る鈴木氏。時速10キロ以上のペースでランニングマシンを走る姿を秘書がこっそり撮影した映像も公開され、ストイックな一面をのぞかせた。また、プーチン大統領と昵懇の仲とされる大物ハリウッド俳優が鈴木氏が滞在するホテルに急遽、訪ねてきたというエピソードも披露。「先生！なんで連絡ないんだ？」と声をかけられたと明かし、意外な交友関係について語った。



「できるだけ早い機会にまた行きたい」と再訪露への意欲を示した鈴木氏。独自の人脈と行動力を駆使して外交の突破口を開こうとする、政治家としての信念が強く伝わる内容となっている。