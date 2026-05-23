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「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」日本最速“前夜祭”上映にニッポンの社長 コスプレ姿のファンも

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TOHOシネマズ梅田（大阪市北区）で5月21日、「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」日本最速“前夜祭”上映が行われた。



劇場ロビーには、昨年開催された「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2025」で優勝したお笑いコンビ「ニッポンの社長」が登場。2人は来場客に入場者特典を配布するグリーティングを実施したほか、本編上映直前にはスクリーン内でカウントダウンも行い、会場を盛り上げた。ロビーでは、キャラクターのコスプレをしたファンの姿も見られた。