タレント今田耕司（60）が公私ともに「めちゃくちゃ元気」をアピールした。22日、都内で会見し、6月に石川、福島、福岡の3カ所で開催する芸歴40年・還暦記念公演「今田耕司のLet’s コメディーショー！！」をPR。精力的な仕事ぶりと並行し、私生活では3月13日に60歳となったことを機に精子を凍結、検査の結果、正常だったと明かした。恒例！？ の結婚宣言も飛び出し、61歳になるまでに独身卒業を誓った。

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言葉とは裏腹に、長期戦も視野に入れているようだった。独身キャラが浸透している今田は、還暦を迎えた現在の結婚願望を問われると「かなり強めにあります」と力説した。さらに「毎年、言ってますけど、今年…、来年の誕生日までには、と思っております！」と、1年足らずのうちにゴールインすると、毎年恒例のようになった宣言も飛び出した。一方で「60歳を機に精子を凍結しました。めちゃくちゃ元気でした。よかったです」と告白。結婚が遅くなることも想定したような内幕を打ち明けた。

「めちゃくちゃ元気」を物語るように、節目の今年は精力的に活動する。「今田耕司のLet’s！ コメディーショー！！」は、6月に3カ所で開催。「僕の原点は、ダウンタウンさんとやらせていただいた（大阪・心斎橋）2丁目劇場と、その後の吉本新喜劇のツアー。小さな劇場や各地で楽しい思い出がある。地元の人たち、地方の方々が老若男女集まって、笑って、僕も幸せな気分になった。それをもう1回」と、初心に戻るツアーを組んだ。

「やっぱりライブ感。テレビとも違うドキドキがある」と、観客の反応を直接感じられることが楽しいという。一方で、思い通りに笑いを起こせない日は「寝られない。何十年前でも思い出す」と、怖さも含め、原点回帰にかじを切った。

芸歴40年を振り返り、ダウンタウンの松本人志と浜田雅功を「一番大きな存在」と評し、感謝した。還暦を迎え「こんなに『おめでとう』って言ってもらえるんだと、自分に自信が持てた」と、むしろ精神的には現在が最盛期の様子。「めちゃくちゃ女の子とデートしてますからね」。モテモテぶりもにおわせた今田の結婚は、もう少し先かもしれない。【高田文太】

○…今田は芸歴40年を振り返り、下積みの若手時代からの“盟友”東野幸治について「かなり大きな存在」と語った。「すごいスポーツ万能なのに出さない。すごく家族思いなのに出さない。すごく頭良くて計算できるのに出さない。『出さない』を水面下でやって出していくという、すごいズルい人間（笑い）」と、綿密にキャラ設定していると分析。ただ性格は「つかめないようで分かりやすい。褒めると嫌がる、でも、けなすと嫌がるという『究極のあまのじゃく』ですね」と、冷静に語っていた。