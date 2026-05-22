¹ñÎ©·èÀï¤ÏÄ®ÅÄ¤Ë·³ÇÛ¡ª ¥¨¥ê¥¤Î°ìÈ¯¤Ç±ºÏÂ¤ò£±¡Ý£°·âÇË¡¢EASTºÇ½ªÀá¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¡ª
¡¡£µ·î22Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉEASTºÇ½ªÀá¤Ç¡¢£³°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È£µ°Ì¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¸ß¤¤¤Ë·ã¤·¤¤¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î±þ½·¤Ç¡¢¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Àè¤Ë¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤ÏÄ®ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£10Ê¬¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¨¥ê¥¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿±ºÏÂ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤Ê¤¤¡£36Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ¸¶¹¶µ¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¾®¿¹Èô°¼¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÄ®ÅÄ¤Î£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢Ä®ÅÄ¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£52Ê¬¡¢Ï¢Æ°¤·¤¿¼éÈ÷¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¤¬¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£È´¤±½Ð¤·¤¿¥Æ¥Æ¡¦¥¤¥§¥ó¥®¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤â¡¢Áê¼êGK¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¡£67Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥¤¥§¥ó¥®¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤Ó¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Î±ºÏÂ¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤ÎÅýÎ¨¤µ¤ì¤¿¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁ°¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡£72Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÁáÀîÈ»Ê¿¡¢ÈîÅÄÌîÏ¡¼£¡¢¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤Î£³¿Í¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÆ±»þ¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤â¡¢¾õ¶·¤Ï¹¥Å¾¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¨¥ê¥¤Î°ìÈ¯¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿Ä®ÅÄ¤¬£±¡Ý£°¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤Þ¤¸¤«¡×¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤¹¤®¤ë¡×¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Þ¤¿ÈáÊó¡Ä¸ø¼°È¯É½¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖWÇÕ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡Ä¡×
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¸ß¤¤¤Ë·ã¤·¤¤¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î±þ½·¤Ç¡¢¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Àè¤Ë¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤ÏÄ®ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£10Ê¬¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¨¥ê¥¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢Ä®ÅÄ¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£52Ê¬¡¢Ï¢Æ°¤·¤¿¼éÈ÷¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¤¬¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£È´¤±½Ð¤·¤¿¥Æ¥Æ¡¦¥¤¥§¥ó¥®¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤â¡¢Áê¼êGK¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¡£67Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥¤¥§¥ó¥®¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤Ó¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Î±ºÏÂ¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤ÎÅýÎ¨¤µ¤ì¤¿¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁ°¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡£72Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÁáÀîÈ»Ê¿¡¢ÈîÅÄÌîÏ¡¼£¡¢¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤Î£³¿Í¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÆ±»þ¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤â¡¢¾õ¶·¤Ï¹¥Å¾¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¨¥ê¥¤Î°ìÈ¯¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿Ä®ÅÄ¤¬£±¡Ý£°¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤Þ¤¸¤«¡×¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤¹¤®¤ë¡×¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Þ¤¿ÈáÊó¡Ä¸ø¼°È¯É½¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖWÇÕ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡Ä¡×