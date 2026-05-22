安藤優子「レシピは私流」シラスとカマンベールのアヒージョ公開「本格的で美味しそう」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/05/22】キャスターの安藤優子が5月21日、自身のInstagramを更新。手料理を作る様子を動画で公開し、話題となっている。
【写真】60代ベテランキャスター「簡単なのに豪華」手作りアヒージョ公開
安藤は「『しらすとカマンベールのアヒージョ』を作りました！ インスタグラムでも色んな方がアップされていますが、本日のレシピは私流（笑）」とつづり、動画を投稿。格子状に切れ目を入れたカマンベールチーズまるごと1個､ミニトマト､しらす1パック､市販のニンニクチップを使ったアヒージョを作っている様子を公開した。なお、本文にも詳細なレシピが記されている。
また「たっぷりバゲットなどにのせて熱々をどーぞ！」のコメントの通り、アヒージョが完成したらすぐにチーズにナイフを入れ、トロトロに溶けたチーズや他の具材を準備してあったバゲットに載せる様子なども披露している。
この投稿には「本格的で美味しそう」「参考になる」「レシピありがたい」「分かりやすくてありがたい」「トロトロチーズにバゲットは反則」「簡単なのに豪華」「早速作ります」「おもてなしにもピッタリ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「簡単なのに豪華」手作りアヒージョ公開
◆安藤優子、アヒージョのオリジナルレシピ公開
安藤は「『しらすとカマンベールのアヒージョ』を作りました！ インスタグラムでも色んな方がアップされていますが、本日のレシピは私流（笑）」とつづり、動画を投稿。格子状に切れ目を入れたカマンベールチーズまるごと1個､ミニトマト､しらす1パック､市販のニンニクチップを使ったアヒージョを作っている様子を公開した。なお、本文にも詳細なレシピが記されている。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿には「本格的で美味しそう」「参考になる」「レシピありがたい」「分かりやすくてありがたい」「トロトロチーズにバゲットは反則」「簡単なのに豪華」「早速作ります」「おもてなしにもピッタリ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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