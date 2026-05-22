猫がトイレの砂を食べる3つの理由

猫がトイレ砂を口にするときには、体内の栄養状態や精神的ストレス、砂そのものの性質が深く関係しています。

猫がなぜそのような行動をとるのか、まずは可能性のある原因をひとつずつ見ていきましょう。

1.好奇心や素材への興味

生後数ヵ月の子猫は、なんでも口に入れて性質を確かめる習性があることから、食べてはいけないものを誤食してしまうのもこの時期に多く見られます。

離乳後、自分で排泄できるようになった子猫は、人間が用意した砂のトイレを使い始めますが、そのときに「これはなんだろう？」という興味から遊びや確認の一環として食べてしまうことがあります。

特にトイレ砂の中には、おからやトウモロコシ、えんどう豆など植物由来の原料を使用した製品もあり、たとえ成猫であってもニオイに惹かれて、誤って口にしてしまうケースがあります。子猫の場合は、少量でも喉や気道に詰まる危険があるため、早急な対策が必要です。

2.ミネラルや鉄分の不足

猫は体内で栄養素が不足すると、食べ物でないものでも口にして補おうとする行動が見られます。中でも貧血になった猫では、そのサインとして、トイレの砂（特に固まる砂）を食べる「異食症」が見られるケースがあります。

貧血の猫が砂を食べる行動は、砂に含まれる鉄分やミネラルを摂取して不足を補おうとする本能的な行動と考えられています。しかし、溶血性貧血のように体内に鉄分が残っている場合でも、猫が砂を食べることから、なぜ猫砂なのかが完全には解明されていません。

少なくとも固まる猫砂を食べる行為は、体内の異常を示す可能性があるため血液検査が必要です。

3.ストレスによる強迫的な行動

環境の変化に敏感な猫はストレスを感じると、自分を落ち着かせるために本来の目的とは無関係な行動（転位行動）をとることがあります。多くは過剰グルーミングなどですが、ときにトイレ砂を食べるなどの強迫的な行動につながります。

特に引っ越しや家族構成の変化などの環境の変化は、飼い主自身でも対応が難しく、後回しになってしまったり、精一杯対処しても猫のストレスが解消されなかったりして、次第にトイレ砂を食べる行動に向かってしまう場合もあるのです。

誤食の習慣が定着してしまうと、次第に些細なストレスを感じるたびにトイレ砂を食べるというルーティンが作られ、何度もくり返すこともあります。

トイレ砂を食べてしまう影響と誤食を防ぐための対策

愛猫が固まる砂を食べてしまった場合、砂が体内で水分を吸収し、消化管で固まってしまう危険があります。また、システムトイレ用の砂であっても腸閉塞を引き起こすリスクがあります。いずれの場合も、砂に含まれる化学物質や香料が消化器の粘膜を刺激したり、中毒症状を引き起こしたりする可能性があります。

とはいえ、実際に食べている場面を見ないと、誤食に気づきにくく、かといって猫にトイレを使わせないわけにはいきません。こうしたリスクを踏まえ、まず有効な対策として挙げられるのが砂の種類の変更です。

大豆由来の香りを持つおからタイプは、誤食につながりやすい傾向があります。食品由来で一見安全そうですが、中には固まりやすくするため、おからに鉱物を混ぜている製品もあります。そのため、たとえ原材料が「おから」であっても、すべての製品が食べても安全とは限りません。誤食をやめさせるには、猫砂の種類を変えることも検討しましょう。

環境の改善も大切です。転居した場合、元の家に戻ることは無理でも、猫の安心できる空間を作り、遊びの時間を増やすことでストレス解消が可能です。ただし、ストレスによる転位行動の場合、叱る・引き離すといった一時的な対処では解決が難しい傾向があります。

そのため、獣医師への相談が非常に重要です。特に異食の原因が貧血や内臓疾患にある場合は、家庭では判断しづらく対策だけしても根本的な解決になりません。最近では、行動療法の専門医も存在します。愛猫が何度も砂を食べようとするなら、念のために診察を受けてください。

まとめ

猫がトイレの砂を食べるという行動は一見珍しく思えますが、実は意外に珍しい現象ではなく、製品による嗜好性やストレスなどではどの猫でもあり得る行動です。

砂を食べる背景には、身体の要因や環境の要因などがありますが、見かけたらすぐにやめさせ、それ以上食べないようにしましょう。口に残っている砂は取り除き、無理に吐き出させようとせず、すぐに動物病院に相談しましょう。

猫が砂を食べること自体に心身の問題が隠されていることから、誤食は未然に防ぐことが重要です。日頃から猫の行動の観察をするように心がけましょう。

(獣医師監修：葛野宗)