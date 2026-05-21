◆第１４９回アガ・カーン４世賞・Ｇ１（現地時間５月２１日、仏国・パリロンシャン競馬場・芝１８５０メートル、重）

昨年までの「イスパーン賞」が今年から「アガ・カーン４世賞」に改称。５頭立てで行われた。昨年の凱旋門賞馬のダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）がミカエル・バルザローナ騎手とのコンビで最後の直線で外から剛脚を発揮し、３馬身半差をつけて圧勝した。「ＳＯＵＰＬＥ」で重馬場だったが、楽々と上がり３ハロン３３秒０の末脚で後続を突き放す圧巻のパフォーマンス。凱旋門賞、今年初戦のガネー賞に続く３戦連続のＧ１勝利で、重賞は４勝目となった。勝ち時計は１分５４秒４３。

ダリズは英国のロイヤルアスコット開催のプリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（６月１７日、アスコット競馬場・芝１９９０メートル）に登録しており、今後に注目が集まる。

昨年のパリ大賞の勝ち馬で、クリスチャン・デムーロ騎手が騎乗したルファール（牡４歳、仏・ＪＣルジェ厩舎、父ルアーヴル）が２着。連覇がかかっていたソジー（牡５歳、仏・アンドレ・ファーブル厩舎、父シーザスターズ）は、マキシム・ギュイヨン騎手の騎乗で３着だった。

同レースの賞金総額は２５万ユーロ（約４６０４万円）で、１着賞金は１４万２８５０ユーロ（約２６３０万円）。

ＳＮＳでは圧勝したダリズに対し「強すぎワロタ」「凱旋門賞以降のダリズの瞬発力は本当に素晴らしい」「ダリズエグイな」「ダリズのパフォーマンスどうなってんのこれ…つ、強すぎる」「起きてて良かったわ ダリズの強さに圧倒された」「今年のダリズ本当にやばいな。完全に覚醒したね」など、強さに驚くコメントが次々寄せられていた。