「I have a sweet tooth」の意味は？「歯が甘い」ではなく...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味は通じません。

果たして、正解は？

正解は「私は甘党です」でした！

「I have a sweet tooth」は、「私は甘党です」という意味の表現。

この表現は「おいしい」を意味する「toothsome」に由来があり、14世紀後半から何百年も前から使われていた古い言葉です。

「歯」が「味」という意味として使われ、「甘いものが特に好き」という表現「sweet tooth」になったんだとか。

「She has a sweet tooth, so she loves chocolate cake.」

（彼女は甘党だから、チョコレートケーキが大好きです）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。