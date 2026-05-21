出国時の税還付申請者数が367％増、外国人観光客の消費が活況―中国

中国国家税務総局がこのほど発表した統計データによると、2025年4月に中国で出国時の税還付に関する一連の優遇政策やサービス措置が実施されて以来、この1年間で出国時の税還付申請者数は前年比367％増加し、税還付対象商品の売上高および税還付金額はいずれも同90％増に達したとのことです。

出国時の即時税還付措置とは、出国時の税還付政策が実施される地域において、外国人観光客が即時税還付の店舗で税還付対象商品を購入した際、合意書に署名してクレジットカードの事前承認手続きをおこなうことで、その店舗で税還付金額に相当する人民元をその場で受け取ることができる仕組みです。中国は条件を満たす免税店が即時税還付サービスを提供することを奨励しており、全国でこのサービスを提供している店舗は現在8000店を超え、同サービスが全国で導入された1年前と比較して2倍以上になりました。また同サービスの利用者数は前年比で12．9倍増、税還付対象商品の売上高と税還付金額はいずれも同9．3倍増に達したとのことです。

中国全土で出国時の税還付サービスを実施する店舗は、現時点で1万4000店に達し、各地の税務部門は商店配置の適正化や商品の品ぞろえ拡充に取り組んでいます。こうした店舗で販売されている税還付対象商品は計356種類に達し、1年前に比べて4割近く増えたとのことです。（提供/CGTN Japanese）