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元テレビ局員が解説する女子アナ広報サービスの盲点「広報のプロとして話を聞くのは違う」仕組みの罠

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「【新ビジネス】女子アナに企業は何を頼めるのか？【セントフォース OWNED CASTER】」を公開した。元テレビ局員の視点から、芸能事務所セント・フォースが開始した所属女性アナウンサーを企業の広報として派遣する新ビジネスについて、その実態と企業側の適切な活用方法について語っている。



動画で下矢氏は、セント・フォースの「OWNED CASTER」というサービスを取り上げた。同サービスは、アナウンサーが企業の広報の一員として月に2回定例会議に出席し、アドバイスや動画の聞き手などを務めるというもの。下矢氏は、先行募集が3枠で契約期間も3ヶ月であることに触れつつ、事務所側にとってもテストケースとして始めている少しリスキーなビジネスだと推測した。



主な論点として、下矢氏はアナウンサーに広報戦略の立案を期待することに疑問を呈す。「広報経験がまずゼロだし、社会人経験がアナウンサーしかない」という人が大半であると指摘し、「広報のプロとして話を聞くというのは違うんじゃないの？」とバッサリ。専門外のメディア対策や企画立案を任せるのはお互い不幸なことになると苦言を呈した。



その上で、企業側の適切な使い方を解説。アナウンサーの強みである話し方や発声法、言葉の選び方など「スピーチの部分で教えを請う」ことや、顧客向けイベントでの司会進行など、彼女たちのプロフェッショナルな部分を引き出す依頼が望ましいという説を展開した。さらに、不祥事などの人間的リスクを企業が負う可能性や、競合他社への出演制限といった制約についても言及し、依頼側の期待と現実のギャップに注意を促している。



最後に下矢氏は、アナウンサーの持つ良さや強みを存分に発揮してもらえる依頼であれば良いサービスであるとしつつ、「彼女らの本分ではない広報戦略を期待するのは違う」と改めて念を押した。目的が明確でなければ機能しないという厳しい現実を提示し、適材適所の活用を呼びかけて動画を締めくくった。



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