2026年5月21日（木） MLB エンゼルス vs アスレチックス 試合結果
開催：2026.5.21
会場：エンゼルスタジアム
結果：[エンゼルス] 5 - 6 [アスレチックス]
MLBの試合が21日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアスレチックスが対戦した。
エンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツ、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。
1回表、5番 タイラー・ソダーストロム 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 0-2 ATH
1回裏、4番 ホルヘ・ソレア 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 2-2 ATH
2回表、さらにレフトがエラーでアスレチックス得点 LAA 2-3 ATH
2回裏、6番 ジョ・アデル 初球を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 LAA 3-3 ATH、9番 ジョシュア・ロー 初球を打ってセンターへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 5-3 ATH
7回表、3番 ニック・カーツ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 5-4 ATH
9回表、7番 ジェフ・マクニール 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 LAA 5-5 ATH
10回表、5番 タイラー・ソダーストロム 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 5-6 ATH
試合は5対6でアスレチックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はアスレチックスのスコット・バーローで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はエンゼルスのチェース・シルセスで、ここまで1勝1敗0S。アスレチックスのハリスにセーブがつき、2勝0敗4Sとなっている。
ここまでエンゼルスは17勝33敗で8.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方アスレチックスは25勝24敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-21 13:42:27 更新