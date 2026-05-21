開催：2026.5.21

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 5 - 6 [アスレチックス]

MLBの試合が21日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアスレチックスが対戦した。

エンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツ、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。

1回表、5番 タイラー・ソダーストロム 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 0-2 ATH

1回裏、4番 ホルヘ・ソレア 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 2-2 ATH

2回表、さらにレフトがエラーでアスレチックス得点 LAA 2-3 ATH

2回裏、6番 ジョ・アデル 初球を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 LAA 3-3 ATH、9番 ジョシュア・ロー 初球を打ってセンターへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 5-3 ATH

7回表、3番 ニック・カーツ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 5-4 ATH

9回表、7番 ジェフ・マクニール 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 LAA 5-5 ATH

10回表、5番 タイラー・ソダーストロム 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 5-6 ATH

試合は5対6でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのスコット・バーローで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はエンゼルスのチェース・シルセスで、ここまで1勝1敗0S。アスレチックスのハリスにセーブがつき、2勝0敗4Sとなっている。

ここまでエンゼルスは17勝33敗で8.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方アスレチックスは25勝24敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-21 13:42:27 更新