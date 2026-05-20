パペットスンスン、Blu-ray＆DVDが7月15日に発売決定。デビュー曲「とてと」FNS歌謡祭映像も収録

フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』内で放送中のショートムービー『パペットスンスン』（全国ネット／『めざましテレビ』内毎週水曜7時40分頃放送）のBlu-ray＆DVDが7月15日（水）に発売されることが決定した。

『パペットスンスン』は、SNSの総フォロワー数が2026年5月現在で350万人を突破。昨年3月に発表された“高校生が選ぶ『今一番好きなキャラクター』ランキング”（株式会社アイ・エヌ・ジー調べ）では第3位を獲得するなど、若者を中心に話題を集めている。

スンスンの日常を切り取ったショートムービー『パペットスンスン』は、スンスンとノンノンの秘密基地やキャベツ畑などを舞台とした全編オリジナルの完全新作。好奇心いっぱいのスンスンと仲間たちがくり広げる“ふんわりパペットムービー”だ。

7月15日（水）に発売を迎えるBlu-ray＆DVDは、豪華版と通常版の2形態で登場。豪華版には、スマートフォンをかざすと期間限定で本パッケージ収録映像が視聴可能な【NFCキーホルダー】、秘密基地を背景にしたスンスン、ノンノン、ゾンゾンの【ジオラマアクリルスタンド】、【スリーブ付きポストカードセット】が付属する。

通常版DVDにはショートムービーのワンシーンを切り取った【フィルムシート2枚セット】入り。豪華版・通常版共通の特典映像には【ショートムービー『パペットスンスン』TVCM＆PV】と、『2025 FNS歌謡祭』（2025年12月3日放送）でフジテレビ社屋を巡りながら歌うスンスンが大きな話題となった【FNS歌謡祭『とてと』】が収録される。

また、パペットスンスンは音楽面でも話題を広げており、デビュー楽曲「とてと」のミュージックビデオはYouTubeで1,000万回再生を突破。TOKYO FMでは、リスナーから寄せられたメッセージやリクエスト楽曲をもとにスンスンがトークを届ける『パペットスンスンのDJ SUNSUN』も放送中だ。

■豪華版 Blu-ray／DVD

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee

発売日：7月15日（水）

【特典映像】 ※豪華版・通常版 共通・ショートムービー『パペットスンスン』TVCM＆PV・FNS歌謡祭『とてと』

【封入特典】・NFCキーホルダー【本編・特典映像収録】スマートフォンをかざすと、期間限定で本パッケージ収録映像が視聴できるNFC内蔵キーホルダー。【ストリーミング視聴期間】2026年7月14日(火)10 時〜2029年7月16日（月）12時59分まで※配信スケジュールは変更になる可能性あり。・ジオラマアクリルスタンド・スリーブ付きポストカードセット

■通常版 DVD

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee

発売日：7月15日（水）【特典映像】 ※豪華版・通常版 共通・ショートムービー『パペットスンスン』TVCM＆PV・FNS歌謡祭『とてと』

【封入特典】・フィルムシート2枚セット※内容・名称は予告なく変更となる場合あり。