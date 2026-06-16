（台北中央社）法務部（法務省）調査局は昨年12月、米麻薬取締局（DEA）との連携により、漁船からヘロイン約281キロとケタミン約354キロを押収した。末端価格は計約103億台湾元（約524億円）に上る。ヘロイン押収量は、直近3年間の各年の全国年間押収量を上回る規模だとしている。調査局が16日、記者会見で明らかにした。調査局は米DEAとの密接な情報連携の下、昨年12月3日未明、海上で違法薬物の取引を終えた漁船「添発財38号」に