牛角は、2026年6月15日から21日まで公式アプリ会員限定の「父の日」キャンペーンを全店で実施します（一部店舗を除く）。期間限定メニューも割引の対象！今回の「父の日」キャンペーンでは、牛角公式アプリ内で2種類のクーポンが配信されます。ひとつめは、会計金額から10％オフになるクーポンです。単品はもちろん、食べ放題コースも対象となります。しかも、本クーポンは現在販売中のハッピーターンとコラボした期間限定メニュー