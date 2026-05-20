1児の母・丘みどり、4歳長女への手作り“マイメロ弁当”披露「めっちゃ、かわいいお弁当」「色鮮やかで美味しそう」
1児の母で歌手の丘みどり（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。長女（4）への手作り“キャラ弁”を披露した。
【写真】「めっちゃ、かわいいお弁当」丘みどりが披露した娘への“マイメロ弁当”
丘は「娘のお弁当 #マイメロ #お弁当」とのコメントとともに、人気キャラクター「マイメロディ」をモチーフにしたおにぎりに、おかずもぎっしりの弁当の写真をアップ。マイメロ、クロミ、ハローキティなどのマスコットでデコレーションされた、かわいらしい仕上がりとなっている。
この投稿にファンからは「食欲そそるお弁当 娘ちゃんもお弁当の蓋を開けるのが楽しみね」「めっちゃ、かわいいお弁当ですね!!作ってるみどりママの笑顔と愛情いっぱいあふれてるね」「娘ちゃん喜びますね」「色鮮やかで美味しそう」「胸キュン弁当」などのコメントが寄せられている。
丘は2005年8月「おけさ渡り鳥」でデビュー。17年大みそか『第68回 NHK紅白歌合戦』で初出場を果たした。プライベートでは、21年4月に一般男性と結婚。同年10月に長女が誕生している。
【写真】「めっちゃ、かわいいお弁当」丘みどりが披露した娘への“マイメロ弁当”
丘は「娘のお弁当 #マイメロ #お弁当」とのコメントとともに、人気キャラクター「マイメロディ」をモチーフにしたおにぎりに、おかずもぎっしりの弁当の写真をアップ。マイメロ、クロミ、ハローキティなどのマスコットでデコレーションされた、かわいらしい仕上がりとなっている。
丘は2005年8月「おけさ渡り鳥」でデビュー。17年大みそか『第68回 NHK紅白歌合戦』で初出場を果たした。プライベートでは、21年4月に一般男性と結婚。同年10月に長女が誕生している。