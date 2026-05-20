東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.07　高値159.25　安値158.67

159.90　ハイブレイク
159.58　抵抗2
159.32　抵抗1
159.00　ピボット
158.74　支持1
158.42　支持2
158.16　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1605　高値1.1662　安値1.1592

1.1717　ハイブレイク
1.1690　抵抗2
1.1647　抵抗1
1.1620　ピボット
1.1577　支持1
1.1550　支持2
1.1507　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3395　高値1.3437　安値1.3379

1.3486　ハイブレイク
1.3462　抵抗2
1.3428　抵抗1
1.3404　ピボット
1.3370　支持1
1.3346　支持2
1.3312　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7890　高値0.7906　安値0.7840

0.7983　ハイブレイク
0.7945　抵抗2
0.7917　抵抗1
0.7879　ピボット
0.7851　支持1
0.7813　支持2
0.7785　ローブレイク