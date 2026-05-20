東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.07 高値159.25 安値158.67
159.90 ハイブレイク
159.58 抵抗2
159.32 抵抗1
159.00 ピボット
158.74 支持1
158.42 支持2
158.16 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1605 高値1.1662 安値1.1592
1.1717 ハイブレイク
1.1690 抵抗2
1.1647 抵抗1
1.1620 ピボット
1.1577 支持1
1.1550 支持2
1.1507 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3395 高値1.3437 安値1.3379
1.3486 ハイブレイク
1.3462 抵抗2
1.3428 抵抗1
1.3404 ピボット
1.3370 支持1
1.3346 支持2
1.3312 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7890 高値0.7906 安値0.7840
0.7983 ハイブレイク
0.7945 抵抗2
0.7917 抵抗1
0.7879 ピボット
0.7851 支持1
0.7813 支持2
0.7785 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.07 高値159.25 安値158.67
159.90 ハイブレイク
159.58 抵抗2
159.32 抵抗1
159.00 ピボット
158.74 支持1
158.42 支持2
158.16 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1605 高値1.1662 安値1.1592
1.1717 ハイブレイク
1.1690 抵抗2
1.1647 抵抗1
1.1620 ピボット
1.1577 支持1
1.1550 支持2
1.1507 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3395 高値1.3437 安値1.3379
1.3486 ハイブレイク
1.3462 抵抗2
1.3428 抵抗1
1.3404 ピボット
1.3370 支持1
1.3346 支持2
1.3312 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7890 高値0.7906 安値0.7840
0.7983 ハイブレイク
0.7945 抵抗2
0.7917 抵抗1
0.7879 ピボット
0.7851 支持1
0.7813 支持2
0.7785 ローブレイク