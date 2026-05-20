年収1億円の東大卒エリートが「女の子とご飯行っていい？」と切り出し、“婚約中”の27歳人気モデルを牽制する場面があった。

【映像】“菅田将暉似”エリートの主張に人気27歳モデルが困惑の表情

5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

なつえと婚約＆同棲しているのは、初登場時に「菅田将暉似」の声があがったチェン（日本育ちの東大卒エリート・年収1億円・28）。チェンは、婚約者以外の男性とデートできるルール「KEEPデート」をなつえが使ったことについて、「今度また機会があったら新しい人と行くの？」と尋ねる。

これになつえが「どうだろうね」と濁すと、チェンは「前にちょっと飲んだ女の子から良い感じに思われてるっぽくて。ご飯誘われて、明日行っていい？嫌だったら行かないけど」と、KEEPデートをやり返すような“牽制”を見せる。

なつえは苦笑いし、今度は「付き合ってる間、他の女の子と遊びに行きたいとかって思うの？」と質問。チェンは「付き合ってる間は思わない」と否定しつつ、「今って複雑な環境じゃない？そんなこと言ったら、婚約してるのに何で（KEEPデート）行ってるの？になるじゃん」と本音をぶつけた。

さらに個別インタビューでチェンは、「当たり前に、みんな人と比べるじゃないですか。俺ら（男性側）が番組の中でその選択肢を持てないのは不健全だなって。今の段階から俺も断る権利があるし、今後のためになるんじゃないかと思って言いました」と、自身の考えを明かした。

チェンのこうした駆け引きに、スタジオからは「そういうジャブ！新しい」「これはおもろい」「戦略的」といった感心する声があがっていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）