【W杯回顧録】第21回大会（2018年）｜日本には「サッカーに唾を吐いた」と批判も…。新星エムバペ躍動やまさかのドイツ敗退。ロシア開催を彩った衝撃のドラマ
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は2018年の第21回大会だ。
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●第21回大会（2018年）／ロシア開催
優勝：フランス
準優勝：クロアチア
【得点王】ハリー・ケイン（イングランド）：６得点
2018年ワールドカップのロシア開催は、2010年12月２日、FIFA理事会で、さらに４年後のカタール開催と同時に決定した。
2018年大会はイングランドが、日本も立候補をした2022年大会は米国が有力視されていたなかでのどんでん返しで、わずか22名のFIFA理事による投票という選考方式が買収等の疑惑を呼び、やがて2015年のアメリカ司法省とFBI及びスイス当局の捜査を契機に、長年に渡る組織の大規模な収賄体質が明らかになる。
最終的にはFIFA会長のゼップ・ブラッターやUEFA会長のミッシェル・プラティニが追放されるなどの大激震となった。
FIFAほどではないが、日本サッカー界も大きく揺れ動いた。前回大会を終えてJFAは、メキシコ人のハビエル・アギーレを新代表監督に招聘した。だがサラゴサの監督時代の八百長疑惑が浮上し、2015年２月、アジアカップでの準々決勝敗退後にJFAは契約を解除。後任には前回大会でアルジェリアを指揮して、優勝したドイツを最も苦しめたヴァイッド・ハリルホジッチを据えた。
ハリルホジッチが率いる日本代表は無事大陸予選を突破した。だが最大のライバルだったオーストラリアとのホームゲームは２−０で勝利するも、ポゼッションは38.4パーセント。後に横浜FMをJリーグ制覇に導くアンジェ・ポステコグルーが率いるオーストラリアとは、戦い方が対極を成した。
最終予選を突破した後に、ハリルホジッチはこう反論した。
「日本サッカー界では、ポゼッションが高いほうが有利という強迫観念に近いものを持っているが、その罠にハマってはいけない。最も重要なのはデュエルなんだ」
しかし、その後は成績不振が続き説得力と求心力を失い、JFAはハリルホジッチを解任して西野朗体制でロシア大会に臨む決断を下す。本来監督を補佐する立場の技術委員長を土壇場で代役に据える人事は、文字通り窮余の一策だった。
初戦の相手は前回１−４で大敗しているコロンビアで、勝算を導き出すのは難しかった。ところが香川真司をトップ下、両サイドに原口元気と乾貴士を配す４−２−３−１でスタートした日本は、開始早々から幸運を呼び込む。
香川の縦パスから大迫勇也がシュートに持ち込み、セカンドボールに反応した香川が再び狙うと、カルロス・サンチェスの腕に当たりPK＆レッド。香川は冷静にPKを決め、日本は開始６分で先制点と数的優位を確保した。
10人のコロンビアも39分、ファン・フェルナンド・キンテーロが、ジャンプした日本の壁の足下を抜くFKで追いつくが、日本は73分、交代出場した本田圭佑のCKを大迫が頭で合わせて突き放し、勝点３を手にして望外の好スタートを切った。
しかし続くセネガルと２−２で分けた後のポーランド戦は、世界中からの批判に晒される。ポーランドはすでに２敗してグループステージ（GS）での敗戦が決まっていた。だが日本戦では底力を見せて59分に先制する。一方同時刻開始の同組別カードでは、74分にコロンビアが先制。そのまま終わればコロンビアが勝点６で１位、日本とセネガルは勝点４で並ぶが、この大会からVARとともに導入されたフェアプレーポイントにより日本は2位通過が可能な状況だった。
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●第21回大会（2018年）／ロシア開催
優勝：フランス
準優勝：クロアチア
【得点王】ハリー・ケイン（イングランド）：６得点
2018年大会はイングランドが、日本も立候補をした2022年大会は米国が有力視されていたなかでのどんでん返しで、わずか22名のFIFA理事による投票という選考方式が買収等の疑惑を呼び、やがて2015年のアメリカ司法省とFBI及びスイス当局の捜査を契機に、長年に渡る組織の大規模な収賄体質が明らかになる。
最終的にはFIFA会長のゼップ・ブラッターやUEFA会長のミッシェル・プラティニが追放されるなどの大激震となった。
FIFAほどではないが、日本サッカー界も大きく揺れ動いた。前回大会を終えてJFAは、メキシコ人のハビエル・アギーレを新代表監督に招聘した。だがサラゴサの監督時代の八百長疑惑が浮上し、2015年２月、アジアカップでの準々決勝敗退後にJFAは契約を解除。後任には前回大会でアルジェリアを指揮して、優勝したドイツを最も苦しめたヴァイッド・ハリルホジッチを据えた。
ハリルホジッチが率いる日本代表は無事大陸予選を突破した。だが最大のライバルだったオーストラリアとのホームゲームは２−０で勝利するも、ポゼッションは38.4パーセント。後に横浜FMをJリーグ制覇に導くアンジェ・ポステコグルーが率いるオーストラリアとは、戦い方が対極を成した。
最終予選を突破した後に、ハリルホジッチはこう反論した。
「日本サッカー界では、ポゼッションが高いほうが有利という強迫観念に近いものを持っているが、その罠にハマってはいけない。最も重要なのはデュエルなんだ」
しかし、その後は成績不振が続き説得力と求心力を失い、JFAはハリルホジッチを解任して西野朗体制でロシア大会に臨む決断を下す。本来監督を補佐する立場の技術委員長を土壇場で代役に据える人事は、文字通り窮余の一策だった。
初戦の相手は前回１−４で大敗しているコロンビアで、勝算を導き出すのは難しかった。ところが香川真司をトップ下、両サイドに原口元気と乾貴士を配す４−２−３−１でスタートした日本は、開始早々から幸運を呼び込む。
香川の縦パスから大迫勇也がシュートに持ち込み、セカンドボールに反応した香川が再び狙うと、カルロス・サンチェスの腕に当たりPK＆レッド。香川は冷静にPKを決め、日本は開始６分で先制点と数的優位を確保した。
10人のコロンビアも39分、ファン・フェルナンド・キンテーロが、ジャンプした日本の壁の足下を抜くFKで追いつくが、日本は73分、交代出場した本田圭佑のCKを大迫が頭で合わせて突き放し、勝点３を手にして望外の好スタートを切った。
しかし続くセネガルと２−２で分けた後のポーランド戦は、世界中からの批判に晒される。ポーランドはすでに２敗してグループステージ（GS）での敗戦が決まっていた。だが日本戦では底力を見せて59分に先制する。一方同時刻開始の同組別カードでは、74分にコロンビアが先制。そのまま終わればコロンビアが勝点６で１位、日本とセネガルは勝点４で並ぶが、この大会からVARとともに導入されたフェアプレーポイントにより日本は2位通過が可能な状況だった。