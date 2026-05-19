韓国発のグローバルガールグループ「ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）の韓国出身メンバー、ＫＩＭ ＣＨＡＥＷＯＮ（キム・チェウォン、２５）が、首の痛みのため、活動を休むことが１９日、わかった。告知されていたスケジュールには参加しない。

事務所は「Ｗｅｖｅｒｓｅ」を通したサイトに「ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭのメンバーＫＩＭ ＣＨＡＥＷＯＮの健康状態およびスケジュールについてお知らせいたします。ＫＩＭ ＣＨＡＥＷＯＮは、最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と掲載。

「当社は、アーティストの健康と安全を最優先事項として、医師の所見とアーティストの体調を総合的に考慮し、アーティストがより安定した健康状態で活動を続けるためには、十分に回復に専念することが必要だと判断いたしました」と報告。

「ＫＩＭ ＣＨＡＥＷＯＮは、既に告知されておりましたスケジュール（大学祭、Ｓｐｏｔｉｆｙ ＰＵＲＥ ＦＬＯＷＥＲＳ ＬＩＶＥ、音楽番組など）への参加を見送らせていただくこととなりました」とした。

続けて「当社は、アーティストが回復に専念できるよう積極的にサポートしてまいります。なお、今後のスケジュールにつきましては、回復状況に応じて調整される予定です。ＫＩＭ ＣＨＡＥＷＯＮが一日も早く健康な姿でご挨拶できるよう、アーティストの体調回復に向けて最善を尽くしてまいります。いつもＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭに惜しみない愛情と応援を送ってくださるファンの皆様に心より感謝申し上げます」とつづった。