こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年5月19日は、一日の水分摂取量を手軽に管理できるKiyokyou（キヨキョウ）の「タイムマーカー付きウォーターボトル」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

タイムマーカー付き ウォーターボトル 密封性抜群 耐熱ガラス水筒 クリア瓶 シンプル コーヒーボトル ピッチャー 直飲み クリアボトル 持ち運び こぼれない ボトル ジュース 麦茶 紅茶 ガラス水筒 梅酒保存 アウトドア 登山 通勤 スポーツ用 熱中症対策 ギフト Kiyokyou 1,880円 （10%ポイント還元：5月22日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

日々の水分補給をサポート。Kiyokyouの「タイムマーカー付きウォーターボトル」がお買い得

Kiyokyou（キヨキョウ）の「タイムマーカー付きウォーターボトル」が10%ポイント還元でお買い得。

熱中症予防の鍵となるのが「こまめな水分補給」。暑い季節の健康管理に役立つ便利なグッズが登場しています。

本体の側面にメモリがプリントされており、一日の水分摂取量が把握しやすく、飲むペースも見える化。健康的な生活をサポートしてくれますよ。

冷たい飲み物の持ち運びにぴったり！ 広口設計で直飲みもしやすいですよ

耐冷温度はマイナス20℃、耐熱温度は150℃と、キンキンに冷えた飲み物を入れて持ち運べて便利。

広口設計なので直飲みも可能。自宅で作った氷もスッと入ります。また、耐熱ガラス製のためホットドリンクもOKです。

高い密封性を備えており中身が漏れにくく、お茶やコーヒーの鮮度・風味をしっかりキープ。

電子レンジでの再加熱もOK。サイズ展開は4種類で使い勝手抜群

透明度の高いガラスのデザインはシンプルかつオシャレ。日常使いからアウトドアまで、さまざまなシーンで活躍します。

耐熱ガラス製なので電子レンジの使用も問題なし。温め直しができるのは嬉しいですね。食洗機対応なのでお手入れも簡単です。

サイズは350ml、500ml、750ml、1000mlと種類豊富。タイムマーカー付きの有無も選べるので、用途に合わせて使い分けもできて便利です。

タイムマーカー付き ウォーターボトル 密封性抜群 耐熱ガラス水筒 クリア瓶 シンプル コーヒーボトル ピッチャー 直飲み クリアボトル 持ち運び こぼれない ボトル ジュース 麦茶 紅茶 ガラス水筒 梅酒保存 アウトドア 登山 通勤 スポーツ用 熱中症対策 ギフト Kiyokyou 1,880円 （10%ポイント還元：5月22日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Image/Source:楽天市場