映画『ソニック・ザ・ムービー』シリーズ第4弾『Sonic the Hedgehog 4（原題）』の撮影が終了した。ジェフ・ファウラー監督が自身のXにて報告し、あわせてメタルソニックの姿を捉えた写真を公開している。

ファウラー監督は投稿で、「『ソニック・ムービー4』、これにて撮影終了！」と報告。「この素晴らしいキャストとスタッフを代表して、これまでで最高のソニック映画を撮りました。早くお届けしたいです」と自信をのぞかせた。

写真には、ファウラー監督がメタルソニックのそばに立つ姿が写されており、同キャラクターの本格登場に向けた期待が高まる一枚となっている。

And that's a wrap on !!!



On behalf of this amazing cast/crew, we have filmed the BEST Sonic Movie yet and can't wait to share - Jeff Fowler (@fowltown)

メタルソニックは、ゲーム版『ソニック』シリーズでもおなじみの人気キャラクター。ソニックに酷似したメカニカルな姿を持つライバルで、映画シリーズでは前作『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』にあたる第3作の終盤で登場が示唆されていた。第4弾では、エミー・ローズの登場も大きな注目ポイントとなる。エミー役にはクリステン・ベルが参加することが報じられている。

『ソニック・ザ・ムービー』シリーズは、セガの人気ゲームを原作とする実写／CGハイブリッド映画。2020年の第1作、2022年の第2作を経て、第3作は世界興収4億2,500万ドルを突破し、当時のシリーズ最高記録を更新した。セガサミーホールディングスは2025年1月、第3作の好調とあわせて、第4弾が米国で2027年3月19日に公開予定であることを発表していた。

監督は前3作に続きジェフ・ファウラー。現時点で詳細なあらすじは明らかになっていないが、前作で種をまかれたメタルソニックとエミー・ローズの存在によって、映画版『ソニック』の世界はさらにゲーム原作の人気要素へ踏み込んでいくことになりそうだ。

『Sonic the Hedgehog 4（原題）』は、米国で2027年3月19日公開予定。日本公開については今後の発表を待ちたい。