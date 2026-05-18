「I’ll keep you posted」の意味は？知っていたらすごい♡【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I’ll keep you posted」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「また連絡するね」「随時知らせるね」でした！
「I’ll keep you posted」は、なにかしら情報のアップデートがあれば伝える、といったニュアンスで使われます。
「keep somebody updated」も、同じ意味で使われるフレーズですよ。
「I’ll keep you posted about tomorrow’s plan.」
（明日の予定について、また連絡するね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部