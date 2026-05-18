日本マクドナルドは、日本各地の名物のおいしさを表現した期間限定メニュー「ご当地マック」各種を2026年5月20日から発売する。

金沢「黒カレー」味のシャカシャカポテトも登場

「北海道じゃがチーズてりやき」は、てりやきマックバーガーに北海道じゃがチーズ、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズを合わせた、まろやかで食べ応えのある味わい。

価格は490円〜（以下全て税込）。

「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」は、名古屋名物の手羽先の味わいを再現。黒胡椒でパンチをきかせたチキンパティに、シャキシャキのレタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせる。

価格は490円〜。

「博多明太バターてりやき」は、てりやきマックバーガーに博多の明太子とバター風味のマヨソース、コクのあるチェダーチーズをサンドしている。

価格は490円〜。

＜朝マック＞に登場する「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」は、北海道じゃがチーズてりやきの味わいをマフィンで表現した。ジューシーでスパイシーなソーセージパティに甘辛いてりやきソース、ポテトフィリング、ホワイトチェダーチーズなどをイングリッシュマフィンで挟んでいる。

価格は410円〜。

このほか、金沢名物「黒カレー」を再現し、スパイスの香りが食欲をそそるコクのある味わいの「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」（ポテト単品＋50円）が新登場。

さらに、コカ・コーラが約2倍のグランドサイズになった「グランドコーク」（440円〜）、マックフライポテトMサイズの約1.7倍のグランドサイズ「グランドフライ」（490円〜）が再登場する。