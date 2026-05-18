モデルの滝沢眞規子が１６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、元ＴＯＫＩＯの長瀬智也氏と対談。滝沢がモデルになる前からの知り合いで、長瀬氏は滝沢がモデルになると聞いた時に「心配していた」との想いを吐露した。

赤いキャップに白のブルゾンに黒いパンツ姿。長い髪の毛は後ろで束ね、もみあげからあごにかけてのヒゲが印象的長瀬氏は、滝沢の夫と「もともとお付き合いがあって」といい、そこから滝沢とも「展示会とかでちょこちょこ会って」と、家族ぐるみでの付き合いが長いという。

長瀬は滝沢のことを「まこちゃん」と呼んでおり、「まこちゃんが子育て終わってモデルの仕事をするっていうときに、心配していた。人に見られるってかなりのストレスが生まれることもあるから」と、滝沢がモデルになると聞き、相当心配していたという。

だが、今の活躍振りを見て「今となっては心配のしの字もない」と笑い、「（滝沢の）人間性が皆さんに響いていると思う」と成功の秘密を分析した。

「いいことを言ってくる人もいれば、そうじゃない人もいる。そういうことで心を痛めて欲しくない」と滝沢への想いも吐露。滝沢も長瀬氏の人柄に「本当にこのまま。裏表がまったくない」と率直な人柄を絶賛していた。

滝沢は、長瀬氏について「ずっと独身？」と質問。長瀬氏は「願望？大切な人もいないのに願望があったら気持ち悪い。今はいない」と笑ってコメント。だが滝沢夫妻を見て「僕の中ではベストカップルと思っている。こういう夫婦を見ると、まだ結婚を望みたいなと思う。こういうほほ笑ましい家族像があるといいなと思う」などと話していた。