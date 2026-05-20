「デイリー盃大井記念」（２０日、大井）３番人気のサントノーレがまんまと逃げ切った。２着に６馬身差をつけて久々の重賞タイトルをゲット。２着に１２番人気で一昨年の覇者サヨノネイチヤが入り、上位２頭に「第４９回帝王賞・Ｊｐｎ１」（７月１日・大井）への優先出走権が与えられた。３着は５番人気のディープリボーン。１番人気のドゥラエレーデは２番手から失速して１３着に敗れた。距離不安も外めの枠も関係なかった