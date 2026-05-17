意外と知らないイオン株主優待の真実！「大盤振る舞い」なオーナーズカード活用術
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YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【最新】イオン株主優待オーナーズカードで年間10万円お得になる活用術（完全版）」を公開した。動画では、100万人超の個人株主を抱えるイオンの株主優待について、絶大な人気を誇る「オーナーズカード」の特典内容から、何年で元が取れるかの詳細なシミュレーションまでを解説している。
イオンの株主になると受け取れるオーナーズカードについて、わしっし氏は「イオンのサービスをお得に受けるパスポートのような存在」と語る。大きな魅力である買い物代金のキャッシュバックは、保有株数に応じて最大7%が還元される。また、毎月20日と30日に開催される「お客さま感謝デー」の5%割引とも併用可能であり、日々の食料品や日用品の購入で家計の負担を大きく減らせる仕組みが紹介された。
さらに、専門店での優待も非常に充実している。イオンシネマでは大人が1000円で映画を鑑賞できる上、ポップコーンやドリンクが無料で付いてくる特典があり、わしっし氏は「かなりの大盤振る舞い」とそのお得さを強調した。買い物の合間にくつろげる「イオンラウンジ」では、事前予約をすれば同伴者を含め無料でドリンクやお菓子が楽しめるなど、生活の質を上げる特典が多数用意されている。
動画の後半では、現在の株価約1500円を基準にした「元を取るまでの期間」をシミュレーション。買い物金額だけで元を取るには時間がかかる場合でも、映画館の割引やイオンモバイルの通信費割引、さらに家族カードを活用した合算を駆使することで、利回りを大幅に高める工夫が語られた。実際、300株を保有するわしっし氏の家庭では、年間で約10万円分もの恩恵を受けているという。
イオンの株主優待は、単なる現金還元にとどまらず、映画やカフェでの休憩といった日常のレジャーまで豊かにする強力なツールである。イオン経済圏のサービスを戦略的に組み合わせることで、投資額以上の大きな価値を生み出せる事実がよく分かる内容となっている。
イオンの株主になると受け取れるオーナーズカードについて、わしっし氏は「イオンのサービスをお得に受けるパスポートのような存在」と語る。大きな魅力である買い物代金のキャッシュバックは、保有株数に応じて最大7%が還元される。また、毎月20日と30日に開催される「お客さま感謝デー」の5%割引とも併用可能であり、日々の食料品や日用品の購入で家計の負担を大きく減らせる仕組みが紹介された。
さらに、専門店での優待も非常に充実している。イオンシネマでは大人が1000円で映画を鑑賞できる上、ポップコーンやドリンクが無料で付いてくる特典があり、わしっし氏は「かなりの大盤振る舞い」とそのお得さを強調した。買い物の合間にくつろげる「イオンラウンジ」では、事前予約をすれば同伴者を含め無料でドリンクやお菓子が楽しめるなど、生活の質を上げる特典が多数用意されている。
動画の後半では、現在の株価約1500円を基準にした「元を取るまでの期間」をシミュレーション。買い物金額だけで元を取るには時間がかかる場合でも、映画館の割引やイオンモバイルの通信費割引、さらに家族カードを活用した合算を駆使することで、利回りを大幅に高める工夫が語られた。実際、300株を保有するわしっし氏の家庭では、年間で約10万円分もの恩恵を受けているという。
イオンの株主優待は、単なる現金還元にとどまらず、映画やカフェでの休憩といった日常のレジャーまで豊かにする強力なツールである。イオン経済圏のサービスを戦略的に組み合わせることで、投資額以上の大きな価値を生み出せる事実がよく分かる内容となっている。
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