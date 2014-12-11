『イオンモバイル』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
イオンペイで最大1.5%還元や定期預金年10%など多彩な特典が揃っている
livedoor ECHOES
機内持込みおよび預け入れがともに「×」と明記された
デジカメ Watch
GetNavi web
ケータイ Watch
IIJmio、mineo、日本通信、NUROモバイル、NUROモバイルなど
月額料金は850円のまま、かけ放題の時間を5分から10分へ拡大
マイナビニュース
MVNOは、自社回線を持たずに回線や設備を借りて事業を展開する事業者のこと
NEWSポストセブン
快適に使うには内蔵メモリ2GB、ストレージ32GB以上が必要だという
「050かけ放題サービス」は月額1500円で24時間、回数無制限の通話かけ放題
価格.comマガジン
高速通信も利用でき、使いすぎても料金が増える心配がないメリットがある
livedoor
イオンリテールのイオンスマホが、満足度62.42点で1位となった
オリコンニュース
データ通信サービスは、端末代込みで月額1680円(税別)からとなっている
エスマックス