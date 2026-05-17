オズワルド、バチバチメイクで「サツコレ」出演 モデルとぶつかる→土下座→追いかける 小芝居ランウェイ【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】お笑いコンビ・オズワルド（畠中悠・伊藤俊介）が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】人気芸人、ランウェイで“胸ぐら掴まれる”小芝居披露
オズワルドの2人はデニムジャケットにジーンズ姿でアイメイクを施し、普段とは雰囲気を変えたスタイリングで登場。ランウェイの途中では伊藤が前を歩いていたモデルとぶつかり、土下座をするという小芝居も。トップではお笑いコンビ トム・ブラウンのコントに登場する「ダメー！」のポーズも披露した。
ランウェイの感想を聞かれた畠中は「メイクしていただいた時には『俺、道明寺（「花より男子・道明寺司」）じゃね？』と思ったんですよ、髪型見て一瞬」としつつ「裏でいろんなモデルさんがスタンバイしてたじゃないですか。で、自分らが出る直前で、鏡見た瞬間に『ブスすぎる』と」とコメント。また、この日のために食事や姿勢にも気をつけていたと明かした。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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◆オズワルド、バチバチメイクでランウェイ登場
オズワルドの2人はデニムジャケットにジーンズ姿でアイメイクを施し、普段とは雰囲気を変えたスタイリングで登場。ランウェイの途中では伊藤が前を歩いていたモデルとぶつかり、土下座をするという小芝居も。トップではお笑いコンビ トム・ブラウンのコントに登場する「ダメー！」のポーズも披露した。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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