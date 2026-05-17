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YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「【想像以上】プレオープン2日目で満サイトになりました」と題した動画を公開した。キャンピングトレーラーYouTuberのばもが、自身が手掛けるRVパークのプレオープン2日目の様子や、来場者の車中泊仕様の車、そして施設運営にかける熱い思いを語っている。



動画はRVパークの朝の風景からスタート。ばもは、来場者の愛車「エクリプスクロス」の車中泊仕様を紹介し、「すごいっすこれ」と自作されたフラットなベッドキットに関心を寄せている。ボルトを入れて工夫された本格的な作りに、「こういうの考えるの楽しいけど大変なんだよね」と率直な感想をこぼした。また、日帰りで立ち寄れる「ただおみ温泉」を訪れ、周辺の便利な環境もアピールしている。



2日目の夜を迎えると、RVパークは満サイトに。「厚さ3.5センチの炭火焼きステーキ」や、差し入れられた宇都宮の「正嗣の餃子」を堪能。子どもたちが焚き火でマシュマロを焼く姿もあり、来場者と思い思いのリラックスした時間を過ごす様子が収められている。



その後、ばもはカメラに向かって「ホームページに載ってないのに満サイト」と驚きと感謝の思いを吐露。自身の飾らないYouTube動画を見て足を運んでくれる来場者に触れ、「鹿沼の地域創生みたいのに貢献できたらいいな」と語った。さらに、イベントで人を集めるのではなく、ふらっと集まれる「温泉銭湯みたいな」場所にしていきたいと、独自のスタンスで今後の展望を明かした。



RVパークでのリアルな過ごし方や、DIYによる車中泊の工夫は、アウトドア好きにとって有益な情報となりそうだ。キャンパー同士の交流が生まれる新たな拠点として、今後の展開にも期待が高まる。