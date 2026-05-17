ダメ上司は「あの仕事、大丈夫？」とだけ言う。いい上司は？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「大丈夫？」では本音は出てこない

部下への声がけは、マネジメントにおいて重要なコミュニケーションです。

しかし、多くの上司が無意識に使っている「大丈夫？」という言葉は、実はあまり機能していません。

『気づかいの壁』という本では、次のように指摘されています。

職場では、お互いの声がけが必要だと言われます。

新人時代、あなたはどんな声がけがあったら嬉しかったでしょうか。

すぐ思いつくのは、「大丈夫？」「あの仕事、大丈夫だよね？」などでしょう。

ただ、本当に業務が進んでいるかを確認したいときには、意味のない声がけです。

なぜなら、人は「大丈夫」を演じたいからです。

「いいえ、大丈夫じゃありません」を言うのには勇気がいります。

人は、できない人間と思われたくないし、教えてもらったのに「大丈夫」ではなかったら申し訳ないと思うものです。

――『気づかいの壁』より

つまり、「大丈夫？」という質問は、相手に本音を隠させてしまう構造になっているのです。

いい上司は「答えやすい質問」をする

では、どうすれば本当の状況を引き出せるのでしょうか。

そのポイントは、「質問の形」を変えることです。

声がけするときの気づかいは、「大丈夫？」以外の質問のバリエーションを持つことです。

「はい・いいえ」で答えられるクローズドクエスチョンより、相手に話してもらうオープンクエスチョンで声がけをしてみましょう。

たとえば、「どこまで進んだ？」「いま、どんなことやってるの？」などです。

こうやって一歩だけ踏み込んでみると、「いや、じつは困っていることがあって……」と、相談が出てくることがあります。

――『気づかいの壁』より

「大丈夫？」ではなく、「何をしているか」を聞く。

この違いだけで、会話の深さは大きく変わります。

「質問を準備させる」上司は強い

さらに、優れた上司は「相談が起きる仕組み」まで作っています。

会社員時代の仲間に、声がけの仕方が上手な人がいました。

彼女が後輩にしていた声がけが、「今日の帰りまでに、何か質問を3つ用意してください」というものでした。

そうすると、特に新人の頃は、聞くべきことを念頭に置いて業務をこなすことができます。ぜひ、「大丈夫？」という意味のない声がけをやめて、限定した声がけをするようにしてみてください。

――『気づかいの壁』より

この方法の優れている点は、「質問すること」を前提にしていることです。

部下は「質問してもいいんだ」と感じられるため、心理的ハードルが下がります。

いい上司は「安心して話せる形」を作る

部下が相談しないのは、やる気がないからではありません。

多くの場合、「どう答えればいいかわからない」からです。

だからこそ、いい上司は抽象的な確認をしません。

「どこまで進んだ？」「困っていることある？」と具体的に聞き、さらに質問しやすい空気を作ります。

マネジメントとは、相手の本音を引き出す技術でもあります。

そのためには、「大丈夫？」という便利な言葉に頼らないことが重要です。

まずは、次に声をかけるとき、「大丈夫？」以外の一言を使ってみる。

それだけで、部下とのコミュニケーションは大きく変わります。

ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。