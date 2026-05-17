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脳科学者・茂木健一郎が指摘する時間認識の盲点「時間をフラットに捉える」ことへの疑問と人生の彩り

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「人生の時間の中の、「四季」」と題した動画を公開した。動画内で同氏は、移り変わる自然の季節に触れつつ、人間の時間認識における「変化」の重要性や、人生を豊かにする「時間の彩り」について持論を展開している。



冒頭で茂木氏は、初夏への季節の移り変わりや近年の気候変動に触れ、「最近の地球温暖化で今年も暑い夏になるんですかね」と語り始めた。さらに、英語では「四季（Four seasons）」と表現される日本の季節について、実際にはより細やかな季節が存在するという見方に言及する。



その上で茂木氏は、人間の時間もまた季節のように「どんどん移り変わっていく」と指摘する。具体例として、パーティーの始まりにおける「ウキウキした感じ」、中盤の「盛り上がった感じ」、そして終わりの「そろそろ寂しい感じ」といった感情の起伏を列挙。「時間をフラットに捉えるのではなく、いろいろ変化するものとして見ていく」ことの重要性を説いた。



さらに、自然界の四季が「外から与えられたもの」であるのに対し、人間社会における「入学式」や「卒業式」などの行事を通じて、本来フラットな時間の中に区切りを持たせる知恵の素晴らしさを称賛。人生の中に「人生の四季みたいなものがあったら楽しい」と独自の視点を示した。



最後に茂木氏は、視聴者に向けて「時間の彩りっていうのを生活の中に入れていきたい」とメッセージを送った。また、地球温暖化によって自然の四季が失われる可能性を示唆しつつも、「その分人工的な四季っていうのはできていくから、それは楽しいんじゃねえかと思う」と前向きな展望を示し、日々の生活の中で自分自身への作用の仕方を楽しむよう呼びかけて動画を締めくくった。