◆米大リーグ タイガース―ブルージェイズ（１６日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１６日（日本時間１７日）、敵地・タイガース戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、好守を見せた。

２打席目まで空振り三振、左飛に倒れ、両軍無得点で迎えた５回。岡本は、守備でスーパープレーを見せた。先頭のマッキンストリーのファウルゾーンへの飛球を、必死に追いかけてホームに背中を向ける形でボールをグラブに当てた。ボールはグラブの中には収まらなかったが、グラブではじいて、右手でキャッチ。思わぬ形での捕球に思わず岡本も小さく笑みを見せた。さらに続くペレスの打球は弱い当たりだったが、岡本が素早く処理してアウトにした。

岡本の好捕をＭＬＢ公式「Ｘ」（旧ツイッター）も直後に投稿。「ＷＯＷ 岡本和真は頭上のボールのバスケットキャッチは失敗しかけたが、素手で取って驚きのアウトを奪った」とコメントを添え、ブルージェイズの「Ｘ」でも「ビッグベビーのバスケットキャッチ」と紹介した。

岡本はメジャー移籍後、何度も三塁で好守を見せてナインやファンを驚かせてきた。巨人時代には三塁で２度、一塁で１度、ゴールデン・グラブ賞に輝いている。